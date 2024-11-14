Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya asker göndermesine yanıt veriyor

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşması için asker göndermesine karşılık ülkesinin de Ukrayna'ya daha fazla destek vermeyi değerlendireceğini söyledi.

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan Yoon, Pyongyang'ın Moskova'ya silah da sağladığını iddia etti.

Yoon, "Her ikisi de tehlikeli askeri maceralarını durdurmazlarsa, müttefiklerimiz ve benzer düşünen ülkelerle işbirliği içinde Ukrayna'ya desteğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere uygun etkili önlemleri uygulamaya hazırız." dedi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, dün, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna güçleriyle savaşmak üzere Rusya'nın Kursk kentindeki cephe bölgesine hareket ettiğini iddia etmişti.

Ukraynalı bir yetkili de benzer şekilde, 50 bin Rus ve Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Kursk'a konuşlandırıldığını öne sürmüştü.

Başkan Yoon da ekimde, ülkesinin "Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin boyutuna bağlı olarak" Ukrayna'ya silah sağlamayı düşünebileceğini açıklamıştı.