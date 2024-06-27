Güney Kore, Kuzey Kore ve Rusya'ya Yaptırım Uyguladı - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore ve Rusya'ya Yaptırım Uyguladı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kuzey Koreli 8 kişiye, 5 kuruma ve Rusya'ya ait 4 gemiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Yaptırım uygulanan kurumlar arasında Kuzey Kore Füze İdaresi, Rusya merkezli 'M-Leasing LLC' ve 'Euromarket' yer alıyor. Yaptırım uygulanan Rus gemileri, Güney Kore limanlarına girebilmek için özel onay almak zorunda kalacak.

27.06.2024 15:53
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kuzey Koreli 8 kişiye, 5 kuruma ve Rusya'ya ait 4 gemiye yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

Yonhap'taki habere göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 4 Rus gemisine, Kuzey Koreli 8 kişiye ve 5 kuruma, BMGK kararlarını ihlal ederek yasa dışı silah, yakıt ticareti ve farklı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı alındığını açıkladı.

Yaptırım uygulanan kurumlar arasında dünkü füze fırlatımından sorumlu olan Kuzey Kore Füze İdaresi de bulunuyor. Diğer kurumlar arasında ise Moskova ve Pyongyang arasındaki silah ticaretinden sorumlu Rusya merkezli "M-Leasing LLC" ve Kuzey Kore'ye Rus petrolü satan Gürcistan'da bulunan "Euromarket" yer alıyor.

Bakanlık, yaptırımların, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 19 Haziran'da Pyongyang'da yapılan zirve sırasında imzalanan "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına" yanıt niteliğinde olduğuna işaret etti.

Söz konusu 4 Rus gemisi, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze silahları geliştirmesi için kritik bir kaynak olan rafine petrolün Kuzey Kore'ye tedarik edilmesinde rol oynuyordu.

Yaptırım uygulanan Rus gemilerinin, Güney Kore limanlarına girebilmesi için özel onay almaları gerekecek.

Yaptırım uygulanan Kuzey Koreli 8 kişi de Kuzey Kore'nin Füze İdaresi bünyesinde füze geliştirme ve yönetme faaliyetlerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore ve Rusya'ya Yaptırım Uyguladı - Son Dakika

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