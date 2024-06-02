Güney Kore, Kuzey Kore\'ye daha fazla \'çöp\' balonu gönderdi

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada yaklaşık 720 balonun ülkenin farklı bölgelerine düştüğü, içlerinde sigara izmaritleri, kağıt ve plastik poşet gibi çöplerin bulunduğu belirtildi.

Bakanlık tarafından vatandaşlara çöplere dokunulmaması ve güvenlik güçlerinin haberdar edilmesi uyarısında bulunuldu.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, bu eylemi "ahlak dışı provokasyon" olarak nitelendirerek, " Hükümet, ulusal güvenliği sağlamaya odaklanarak onlarla sakin şekilde mücadele edecektir." ifadesini kullandı.

Singapur'daki "Shangri-La Diyaloğu" marjında görüşen Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ise Kuzey'in söz konusu eylemlerine "sert karşılık" sözü verdi.

İki ülke arasında "balon mücadelesi"

Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.

Bunun üzerine Kuzey Kore, 29 Mayıs'ta Güney'e içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon yollamıştı.

Güney Kore'de Kuzey'den kaçanların üye olduğu gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.