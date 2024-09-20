Güney Kore, Kuzey Kore'ye iade çağrısı yaptı - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'ye iade çağrısı yaptı

Kuzey Kore, tutuklu Güney Koreli vatandaşları derhal serbest bırakmaya çağrıldı.

20.09.2024 10:47
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Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-ho, Kuzey Kore'ye, tutuklu Güney Koreli 3 misyoner ve diğer 3 vatandaşını "derhal ve koşulsuz" olarak ülkelerine iade etmeleri çağrısı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Kim, misyoner Kim Jung-wook'un 2013 yılında Pyongyang'da tutuklanmasının üzerinden 4 bin gün geçmesi dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Kuzey Kore'nin yıllarca süren keyfi tutuklamalarını ağır insan hakları ihlalleri olarak kınayan Kim, açıklamasında "Güney Kore, Kuzey Kore'nin yasadışı ve insanlık dışı insan hakları ihlallerini kınamakta ve başlıca uluslararası insan hakları belgelerine taraf olan Kuzey'i, yasa dışı olarak alıkonulan vatandaşlarımızı derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya şiddetle çağırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kim, söz konusu kişilerin adil ve kamuya açık bir yargılama olmaksızın makul olmayan ve aşırı cezalara çarptırılması, tutuklandıktan sonra ve gözaltı sırasında temel adaletin sağlanmaması ve keyfi gözaltıların devam etmesi nedeniyle Kuzey Kore'yi şiddetle kınadı.

Bakan Kim, Güney Koreli kaçırılanlar, tutuklular ve savaş esirleri sorununu çözmek ve diğer ülkelerden bireylerin artık Kuzey'in insan hakları ihlallerine kurban gitmelerinin önüne geçmek için uluslararası toplumla işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Kuzey Kore tarafından kaçırılan yaklaşık 516 Güney Koreli henüz evlerine dönmedi

1950-53 Kore Savaşı'ndan sonra Kuzey Kore tarafından kaçırılan tahmini 3 bin 835 kişi arasındaki 516 Güney Koreli henüz evlerine dönmedi.

En az 60 bin savaş esirinin de Kuzey Kore'de alıkonulduktan sonra evlerine dönmediği ya da kaybolduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Kore'nin alıkoyduğu kişilerden misyoner Kim Jung-wook, Güney Kore'nin casusluk teşkilatı için casusluk yaptığı suçlamasıyla Kuzey Kore tarafından 2013'te gözaltına alınmış ve ardından ömür boyu ağır iş cezasına çarptırılmıştı.

Kim Kook-kie ve Choi Chun-gil adlı diğer iki Güney Koreli misyoner de benzer suçlamalarla 2014'te, Güney Kore vatandaşlığı almış olan üç eski Kuzey Koreli sığınmacı da 2016 yılında Kuzey Kore tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'ye iade çağrısı yaptı - Son Dakika

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