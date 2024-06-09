Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı hoparlörle propaganda yayınlarına devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı hoparlörle propaganda yayınlarına devam edecek

Güney Kore, Kuzey Kore\'ye karşı hoparlörle propaganda yayınlarına devam edecek

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'nin içinde 'çöp' bulunan balon göndermesinin ardından sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edeceğini açıkladı. Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla Kuzey Kore'den gelebilecek her türlü provokasyona karşı hazırlıkların sürdürüleceği belirtildi.

09.06.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesinin ardından sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edeceğini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, " Hükümet, ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla Kuzey Kore'den gelebilecek her türlü provokasyona karşı sağlam ve kapsamlı hazırlık durumunu sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesinin ardından sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceği belirtildi.

Güney Kore, sınırda hoparlörle yayına 1963'te başlamış ancak 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'nın ardından bu uygulama kaldırılmıştı.

"Çöp balonu gerilimi"

Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.

Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmesini kınamıştı.

Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı hoparlörle propaganda yayınlarına devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
10:13 Nisan Ayında Türkiye’nin Cari İşlemler Açığı 5.3 Milyar Dolar Nisan Ayında Türkiye'nin Cari İşlemler Açığı 5.3 Milyar Dolar
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:14:45. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı hoparlörle propaganda yayınlarına devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement