Güney Kore lideri Lee, Hürmüz çatışmasına rağmen enerji piyasası nispeten istikrarlı dedi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ikili ilişkiler ve enerji tedarik zincirleri konularını ele aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Avustralya Başbakanı Albanese New York'ta bir araya geldi.

Lee, Güney Kore'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışma nedeniyle enerji tedarik zincirlerinde bazı aksamalar yaşadığını ancak Avustralya'nın desteği ve birlikte çalışmaları sayesinde enerji piyasasının nispeten istikrarlı olduğunu söyledi.

Albanese de Güney Kore ve Avustralya'nın ekonomi ve enerji arzı sektörlerinde yakın işbirliği içinde çalıştığını ve dostane ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong da Lee ve Albanese'in ikili ilişkiler, enerji tedarik zincirleri, savunma sanayisinde işbirliği ve uluslararası güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.