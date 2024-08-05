Güney Kore, Lübnan ve İsrail'deki Vatandaşlarına Güvenlik Nedeniyle Ülkeleri Terk Etme Çağrısı Yaptı

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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Lübnan ve İsrail'deki vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle bu ülkeleri mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberinde, Güney Kore Dışişleri Bakan yardımcılarından Kang In-sun'un Orta Doğu'daki güvenlik durumunu değerlendirmek ve bölgede bulunan Güney Kore vatandaşlarının korunmasına yönelik önlemleri bildirmek üzere toplantı düzenlediği belirtildi.

Kang, "Lübnan ve İsrail'de bulunan Güney Kore vatandaşlarına mevcut uçuşları kullanarak mümkün olan en kısa sürede ilgili ülkeleri terk etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kang, ayrıca olası bir durumda Güney Kore vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için yurt dışı misyonlarının uyarıldığını kaydetti.

Bu arada, İsrail'de 350, Lübnan'da 130 civarında Güney Kore vatandaşının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail'in 27 Temmuz'da Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıdan Hizbullah Hareketini sorumlu tutması üzerine gerginlik daha da arttı.