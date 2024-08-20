Güney Kore, M çiçeği virüsü semptomları gösteren kişilerin sağlık durumunu bildirmelerini talep ediyor

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Güney Kore; Ruanda, Burundi, Uganda, Etiyopya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden ülkeye giriş yapan ve M çiçeği (mpox) virüsü semptomları gösteren kişilerin sağlık durumunu yetkililere bildirmelerini talep etme karar aldı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), M çiçeği virüsünün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıklaması üzerine önlem alma kararı aldığını açıkladı.

Ruanda, Burundi, Uganda, Etiyopya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan 8 ülkenin yer aldığı listeden Güney Kore'ye giriş yapan kişilerin ateş, kas ağrısı veya lenf bezlerinde şişlik gibi M çiçeği virüsünün semptomları göstermesi durumunda sağlık yetkililerine başvurması talep edildi.

KDCA ayrıca, Etiyopya'dan yapılan doğrudan uçuşlara yönelik gelen yolcu kapılarında sağlık görevlilerinin bulunacağını aktarırken, uçaklardan çıkan atık suların da denetleneceğini belirtti.

Güney Kore'de bu yıl içerisinde 10 kişide M çiçeği virüsü tespit edildiği kaydedildi.

M çiçeği virüsü

DSÖ'ye göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait "maymun çiçeği" virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.