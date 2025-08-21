Güney Kore'nin Nükleersizleştirme Planı - Son Dakika
Güney Kore'nin Nükleersizleştirme Planı

21.08.2025 12:04
Lee Jae Myung, Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesi için üç aşamalı bir plan açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesine yönelik "dondur, azalt ve ortadan kaldır" şeklinde üç aşamalı plan izleyeceklerini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, Japonya ziyareti öncesi Tokyo merkezli Yomiuri gazetesine röportaj verdi.

Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesine yönelik "üç aşamalı plan" izleyeceklerini kaydeden Lee, bu stratejiye, ABD ile "güçlü ittifak" ve Pyongyang ile "aktif diyalog" ile yaklaşacaklarını belirtti.

İlk aşamada Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını dondurmayı hedefleyeceklerini aktaran Lee, ikinci aşamada Kuzey Kore'nin nükleer programını azaltmaya ve son aşamada ise ortadan kaldırmaya çabalayacaklarını ifade etti.

Lee, bu stratejinin aşamalarını izlerken ABD ile yakın koordinasyonu sürdüreceklerini ve stratejinin hedefi için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla Seul-Pyongyang arası "diyaloğu aktif olarak sürdüreceklerini" dile getirdi.

Öte yandan Devlet Başkanı Lee'nin 23-29 Ağustos'ta Japonya ve ABD'yi ziyaret etmesi, 25 Ağustos'ta Washington'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, Güney Kore, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

