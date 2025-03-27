Güney Kore Orman Yangınları: Ölü Sayısı 26'ya Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore Orman Yangınları: Ölü Sayısı 26'ya Ulaştı

Geniş Video İzle

Güney Kore'deki orman yangınlarında 7. gün itibarıyla ölü sayısı 26, yaralı sayısı 30’a yükseldi.

27.03.2025 08:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Güney Kore'deki orman yangınlarında 7'nci gün: Ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 30'a yükseldi

36 bin 9 hektarlık ormanlık alan yandı, 37 bin 185 kişi tahliye edildi

SEUL - Güney Kore'de 7 gün önce başlayan orman yangınlarında ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 30'a yükseldi. Yanan ormanlık alanın boyutu 36 bin 9 hektara ulaşırken, toplam 37 bin 185 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde hayatı kabusa çeviren orman yangınlarında 7'nci güne girilirken, artan kayıplar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı'ndan edinilen bilgilere göre, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Ölümlerden 22'sinin Kuzey Gyeongsang eyaletinden, 4'ünün ise Güney Gyeongsang eyaletinden kayda geçtiği aktarılırken, 8'i ağır 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

16 bin 700 kişi barınaklarda kalıyor

Yangınlar nedeniyle tahliye edilen toplam kişi sayısının 37 bin 185 olduğu, 20 bin 485 kişinin ise tehlikenin geçmesinin ardından evlerine döndüğü kaydedildi. 16 bin 700 kişinin ise hala barınaklarda kaldığı açıklandı. Şimdiye dek 36 bin 9 hektarlık alanın yandığı belirtilirken, bunun 2000 yılında ülkeyi vuran ve tarihin en kötü orman yangınları olarak bilinen orman yangınlarının yol açtığı zarardan yaklaşık 13 bin hektar daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Yangınlar devam ediyor

Bugün itibarıyla Andong şehrindeki yangınların yüzde 52, Uiseong bölgesindeki yangınların yüzde 54, Sancheong Hadong ve Cheongsong bölgelerindeki yangınların ise yüzde 77 oranında söndürüldüğü ifade edildi. Alevlerle mücadelenin sürdüğü kaydedildi. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo da, Geçici İçişleri Bakanı Ko Ki-dong'a, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki yangın söndürme ve yardım çalışmalarını denetleme talimatı verdi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güney Kore, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Orman Yangınları: Ölü Sayısı 26'ya Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama Kafalar daha da karıştı İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı
Mahmut Tanal Saraçhane’de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
İstanbul’da 143 adrese baskın 106 kişi gözaltında İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında
Beşiktaş’ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı’nın da başını yaktı Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı
CHP’den Erdoğan’a ’’Turpun büyüğü dökülmedi’’ yanıtı CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı
Gazeteci Can Ataklı’ya Bahçeli soruşturması Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması
Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

09:14 Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
15:02 Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin
15:01 Gazeteci Can Ataklı’ya Bahçeli soruşturması Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması
14:46 CHP’den Erdoğan’a ’’Turpun büyüğü dökülmedi’’ yanıtı CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı
14:41 Beşiktaş’ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı’nın da başını yaktı Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı
14:24 İstanbul’da 143 adrese baskın 106 kişi gözaltında İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında
14:12 Mahmut Tanal Saraçhane’de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
14:10 İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama Kafalar daha da karıştı İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 10:03:35. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore Orman Yangınları: Ölü Sayısı 26'ya Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement