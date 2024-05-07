Güney Kore, son 51 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı - Son Dakika
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Güney Kore, son 51 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı

Güney Kore, son 51 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı

Güney Kore, geçen ay ortalama sıcaklığın 14,9 derece ölçülmesiyle son 51 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı. Kore Meteoroloji İdaresi'nin verilerine göre, ülkede ortalama sıcaklık 14,9 derece ile 1973'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sıcak hava dalgasının nedenleri arasında güney merkezli rüzgarlar ve Kuzey Kutbu'ndan inmeyen soğuk hava etkili oldu.

07.05.2024 14:11
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Güney Kore, geçen ay, ortalama sıcaklığın 14,9 derece ölçülmesiyle son 51 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı.

Korea Times'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), nisanda ülke çapındaki sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini duyurdu.

KMA'nın verilerine göre, Güney Kore'de ortalama sıcaklık 14,9 derece ile ilk verilerin toplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, ülkedeki en sıcak gün termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği 14 Nisan oldu.

KMA, sıcak hava dalgasında çok sayıda faktörün etkili olduğuna ancak buna en büyük katkıyı güney merkezli rüzgarların sunmuş olabileceğine işaret etti.

Ayrıca KMA, Kuzey Kutbu'ndan orta enlemlere inen soğuk havanın bu dönemde görülmemesinin de sıcaklığı daha fazla arttırmış olabileceğini vurguladı.

Güney Kore'nin yanı sıra Hong Kong, Çin ve Hindistan gibi çok sayıda bölge ve ülkede son yılların en sıcak nisan ayı yaşanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, son 51 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı - Son Dakika

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