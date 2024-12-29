Güney Kore'deki Uçak Kazasında Ölü Sayısı 124'e Yükseldi - Son Dakika
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Güney Kore'deki Uçak Kazasında Ölü Sayısı 124'e Yükseldi

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Muan Havalimanı'nda uçak kazasında can kaybı 124'e ulaştı, kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.

29.12.2024 11:14
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- Güney Kore'deki uçak kazasında ölü sayısı 124'e yükseldi

Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

SEUL - Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpmasıyla sonuçlanan kazada can kaybı 124'e yükseldi. Uçağın piste sert bir iniş gerçekleştirdikten sonra alev topuna döndüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpmasıyla sonuçlanan kazaya dair detaylar netleşmeye başladı. Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada olay yerinde 124 cansız bedene ulaşıldığı belirtilirken, cesetlerin havalimanında kurulan geçici bir morga kaldırıldığı aktarıldı. Sağ olarak kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Kazanın nedenine dair farklı iddialar gündeme geldi

Güney Kore basını, uçağın bir kuş sürüsüne çarpması nedeniyle iniş takımlarının açılamadığını iddia ederken, bazı görgü tanıklarının ise inişten önce uçağın sağ motorundan dumanların çıktığını dile getirdiği aktarıldı. Kaza anına ait görüntülerde de uçağın burnu havada bir şekilde sert bir iniş gerçekleştirdikten sonra pist bitimindeki duvara çarptığı ve alev topuna döndüğü görüldü.

Özel afet bölgesi ilan edildi

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, Muan Uluslararası Havalimanı'na ev sahipliği yapan Güney Jeolla eyaletinin Muan ilçesini özel afet bölgesi ilan ettiklerini duyurarak tüm ilgili kurumların kaza sonrası süreçte işbirliği yapacağını ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gereken tüm desteğin verileceğini söyledi. "Bu kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum" diyen Choi, "Hayatını kaybedenler için dua ediyor, yaslı ailelere en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, yerel saat ile 09.07'de Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Kaza sırasında uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

Güney Kore, İtfaiye, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'deki Uçak Kazasında Ölü Sayısı 124'e Yükseldi - Son Dakika

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