Güney Kore Vatandaşlarını Tahliye Planlıyor

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Güney Kore hükümeti, İsrail ve Lübnan'da yaşayan vatandaşlarını acil bir durumda tahliye etmeyi planlıyor.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun, açıklamasında, hükümetin, İsrail ile Hizbullah'ın çatışmasını yakından izlediğini ifade etti.

Kim, "Acil bir durumda vatandaşlarımızı tahliye planımız var. Durum kötüleşirse, havaalanı kapatmaları veya diğer kesintiler meydana gelebilir. Vatandaşlarımıza ticari uçuşlar hala mevcutken ayrılmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

Yonhap ajansına göre İsrail'de 480, Lübnan'da 140 Güney Kore vatandaşı bulunuyor.

?İsrail'in Lübnan'a dünden itibaren düzenlediği saldırılarda 492 kişi öldü

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.