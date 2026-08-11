Güney Kore ve ABD'den Askeri İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Güney Kore ve ABD'den Askeri İşbirliği Vurgusu

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Güney Kore ve ABD Kara Kuvvetleri komutanları, ortak savunmayı güçlendirmek için bir araya geldi.

Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Gyu-ha'nın, ABD Kara Kuvvetleri Komutan Vekili Orgeneral Christopher LaNeve ile bir araya geldiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kim, başkent Seul'de LaNeve ile iki ülke arasındaki ortak savunma ve askeri işbirliğini ele aldı.

Görüşmede ikili, ülkelerinin ortak savunma duruşunu güçlendirme ve silahlı kuvvetler arasındaki askeri değişim programlarını genişletme yollarını görüştü.

Kim ve LaNeve, Güney Kore-ABD ittifakının Kore Yarımadası'nda barışın korunması ve bölgesel istikrarın sağlanmasındaki rolüne dikkati çekti.

İki komutan, ortak tatbikatlar sırasında askeri birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi ile lojistik ve askeri idame alanlarındaki değişimlerin genişletilmesini değerlendirdi.

Görüşmede ABD ordusunun yenilikçi tecrübelerine işaret eden Kim, "İnsanlı-insansız ekip sistemleri ve yapay zeka da dahil olmak üzere ileri askeri teknolojiler üzerindeki istihbarat paylaşımını daha da genişletmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kim ayrıca, kasım ayında yapılması planlanan Güney Kore-ABD Kara Kuvvetleri Toplantısı da dahil olmak üzere çeşitli işbirliği programları aracılığıyla ikili askeri ittifakı daha da güçlendirme sözü verdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore ve ABD'den Askeri İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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