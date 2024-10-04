Güney Kore ve ABD'den Askeri Maliyet Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore ve ABD'den Askeri Maliyet Anlaşması

Güney Kore, ABD askerleri için maliyet paylaşımında anlaştı, 2026'da ödenecek miktar artacak.

04.10.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore ve ABD, Seul yönetiminin bu ülkede görev yapan ABD askerlerinin varlığı için yapacağı masrafla ilgili mutabakata vardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Güney Kore'deki 28 bin 500 ABD askerinin maliyet paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.

Seul yönetiminin ödeyeceği miktara ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ortak savunmanın güçleneceği mesajı verildi.

Öte yandan Yonhap'ın haberinde, anlaşmanın parlamento onayından geçerek yürürlüğe girmesi halinde Güney Kore'nin yaklaşık yüzde 8,3 oranında artışla 2026'da 1 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu anlaşmanın 2026'dan 2030'a kadar yürürlükte olmasının beklendiği ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise hafta içinde, Güney Kore'nin ülkesinin egemenliğini ihlal eden silahlı güçler kullanmaya kalkışması durumunda ordusunun "nükleer silahlar da dahil sahip olduğu tüm saldırı güçlerini tereddüt etmeden kullanacağını" söylemişti.

Kim, ülkesine karşı silahlı güçler kullanması durumunda Güney'in "yok olacağını" savunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore ve ABD'den Askeri Maliyet Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:26 Bosna Hersek’te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:50 İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a İsrail saldırısından önce Lübnan’ı terk etmesi için uyarıda bulundu İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 23:40:40. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore ve ABD'den Askeri Maliyet Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement