Güney Kore ve ABD'den Askeri Maliyet Anlaşması

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Güney Kore ve ABD, Seul yönetiminin bu ülkede görev yapan ABD askerlerinin varlığı için yapacağı masrafla ilgili mutabakata vardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Güney Kore'deki 28 bin 500 ABD askerinin maliyet paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.

Seul yönetiminin ödeyeceği miktara ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ortak savunmanın güçleneceği mesajı verildi.

Öte yandan Yonhap'ın haberinde, anlaşmanın parlamento onayından geçerek yürürlüğe girmesi halinde Güney Kore'nin yaklaşık yüzde 8,3 oranında artışla 2026'da 1 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu anlaşmanın 2026'dan 2030'a kadar yürürlükte olmasının beklendiği ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise hafta içinde, Güney Kore'nin ülkesinin egemenliğini ihlal eden silahlı güçler kullanmaya kalkışması durumunda ordusunun "nükleer silahlar da dahil sahip olduğu tüm saldırı güçlerini tereddüt etmeden kullanacağını" söylemişti.

Kim, ülkesine karşı silahlı güçler kullanması durumunda Güney'in "yok olacağını" savunmuştu.