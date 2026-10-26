Güney Kore ve ABD, Kunsan Hava Üssü'nde iki haftalık ortak hava tatbikatı başlattı

Güney Kore ve ABD güçlerinin, iki hafta sürecek ortak hava tatbikatı başlattığı bildirildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Hava Kuvvetlerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, iki ülkenin ortak hava tatbikatı bugün başladı.

Gunsan kentindeki Kunsan Hava Üssü'nde başlatılan "Özgürlük Bayrağı" (Freedom Flag) hava tatbikatına, Güney Kore'nin F-15K, KF-16 ve F-35A savaş uçakları dahil iki ülkenin çeşitli hava unsurları katılıyor.

ABD'nin F-35B savaş uçağı ve MQ-9 Reaper tip insansız hava araçlarının da dahil olduğu tatbikat, savaş dönemi müşterek operasyonel kabiliyetleri oluşturmak üzere tasarlandı.

Tatbikat iki hafta sürecek.