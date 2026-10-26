Güney Kore ve ABD, Kunsan Hava Üssü'nde iki haftalık ortak hava tatbikatı başlattı - Son Dakika
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Güney Kore ve ABD, Kunsan Hava Üssü'nde iki haftalık ortak hava tatbikatı başlattı

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Güney Kore ve ABD güçleri, bugün Gunsan kentindeki Kunsan Hava Üssü'nde iki hafta sürecek ortak hava tatbikatı başlattı. Özgürlük Bayrağı tatbikatına iki ülkenin F-15K ve F-35A savaş uçaklarıyla ABD'nin F-35B savaş uçağı ve MQ-9 Reaper insansız hava araçları katılıyor.

Güney Kore ve ABD güçlerinin, iki hafta sürecek ortak hava tatbikatı başlattığı bildirildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Hava Kuvvetlerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, iki ülkenin ortak hava tatbikatı bugün başladı.

Gunsan kentindeki Kunsan Hava Üssü'nde başlatılan "Özgürlük Bayrağı" (Freedom Flag) hava tatbikatına, Güney Kore'nin F-15K, KF-16 ve F-35A savaş uçakları dahil iki ülkenin çeşitli hava unsurları katılıyor.

ABD'nin F-35B savaş uçağı ve MQ-9 Reaper tip insansız hava araçlarının da dahil olduğu tatbikat, savaş dönemi müşterek operasyonel kabiliyetleri oluşturmak üzere tasarlandı.

Tatbikat iki hafta sürecek.

Kaynak: AA
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