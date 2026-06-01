Güney Kore ve Afrika Ülkeleri İşbirliği Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore ve Afrika Ülkeleri İşbirliği Güçlendiriyor

01.06.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, 50 Afrika ülkesiyle ekonomi ve gıda güvenliği konusunda işbirliğini artıracak.

Güney Kore ile 50 Afrika ülkesinin dışişleri bakanları ve temsilcileri, ekonomi, kritik mineraller, tarım ve gıda güvenliği konularında işbirliğini artıracaklarını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, 50 Afrika ülkesinden dışişleri bakanları ve temsilcileri, başkent Seul'de düzenlenen "Kore-Afrika Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda bir araya geldi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, denizcilik yolları ve kritik mineraller dahil olmak üzere kaynaklar açısından Afrika'nın artan stratejik öneminin kabul edildiği ve bunun, iki taraf arasındaki ilişkileri derinleştirmek ve güçlendirmek için değerli bir fırsat olarak görüldüğü aktarıldı.

İki tarafın karşılıklı faydalı ekonomik işbirliğini güçlendirme sözü verdiği belirtilen açıklamada, Güney Kore ve Afrika'nın ayrıca kritik mineraller alanında işbirliğini güçlendirme konusunda da anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, iki tarafın tarım, gıda güvenliği, iklim değişikliği, sağlık, dijital dönüşüm ve halklar arası etkileşimler alanlarında iş birliğini artırma konusunda da hem fikir olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güney Kore, Ekonomi, Afrika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore ve Afrika Ülkeleri İşbirliği Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi

19:10
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11’leri belli oldu
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'leri belli oldu
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:36
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
18:17
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 19:13:01. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore ve Afrika Ülkeleri İşbirliği Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.