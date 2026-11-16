Güney Kore ve Filipinler liderleri Manila'da savunma ve yapay zekada anlaştı - Son Dakika
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Güney Kore ve Filipinler liderleri Manila'da savunma ve yapay zekada anlaştı

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Güney Kore ve Filipinler, Manila'daki ASEAN 49. Liderler Zirvesi'nde savunma ve yapay zeka başta olmak üzere işbirliğini artırma kararı aldı. Ticaret bu yılın 9 ayında 21,3 milyar dolara ulaşarak önceki yılı geçti; ülkeler hibe anlaşması ve bilim-teknoloji mutabakatı imzaladı.

Güney Kore ve Filipinler'in, savunma sanayisi ve yapay zeka başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 49. Liderler Zirvesi marjında bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkileri ele alan liderler, savunma sanayisi ve altyapı gibi mevcut işbirliği alanlarının yanı sıra yapay zeka, gemi inşası, nükleer enerji santralleri, havacılık ve uzay ile afet yönetimi alanlarında işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

Taraflar, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin bu yılın 9 ayında 21,3 milyar dolara ulaşarak önceki yılı şimdiden geride bırakmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Zirve kapsamında iki ülke, Güney Kore Uluslararası İşbirliği Ajansının (KOICA) Filipinler'deki yardım projelerinin uygulanmasını kolaylaştırmak üzere hibe yardımına ilişkin anlaşmaya ve akıllı tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak çalışmaları geliştirmek amacıyla bilim ve teknoloji alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptına imza attı.

Kaynak: AA
Yapay ZekaFilipinlerGüney KoreTeknolojiDiplomasiPolitikaEkonomiEnerjiGüncelManilaBilimDünyaSon Dakika

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