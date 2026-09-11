Güney Kore ve İran dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı'nı telefonda görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'nın durumunu ele aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cho ve Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cho, görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmelerden derin endişe duyduğunu ve bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın en yakın zamanda tekrar tesis edilmesini umduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı konusunda da Cho, bu stratejik Boğaz'da seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla yürütülen uluslararası çabalara Seul'ün katılımının devam edeceğine dikkati çekti.

Güney Kore'nin her zaman tüm gemilerin özgürce ve güvenli bir biçimde yoluna devam etmesinin garanti altına alınmasını desteklediğini vurgulayan Cho, İran'dan bölgedeki Güney Korelilerin güvenliğine dikkat etmesini talep etti.

Erakçi ise Orta Doğu'daki mevcut durumu mevkidaşına anlattı.

Görüşmede iki bakan, bölgesel gelişmeler ve ikili meseleler konusunda iletişimin sürdürülmesi noktasında mutabık kaldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, 8 Eylül'de Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirmesi için bir "soruşturma ekibinin" bölgeye gönderildiğini bildirmişti ve ekip dün ülkesine dönmüştü.