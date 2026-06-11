Güney Kore ve İtalya'dan Stratejik Ortaklık - Son Dakika
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Güney Kore ve İtalya'dan Stratejik Ortaklık

11.06.2026 20:29
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Güney Kore ve İtalya, ilişkilerini 'özel stratejik ortaklık' seviyesine yükseltme kararı aldı.

Güney Kore ile İtalya'nın, ikili ilişkilerini "özel stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme konusunda anlaştıkları bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Roma'da görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lee, "Cumhurbaşkanı (Mattarella) ile ikili ilişkileri özel stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda anlaştık. Bu, ikili bağları daha da geliştirme kararlılığımızı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Lee, ziyareti kapsamında Güney Kore ve İtalya'dan yaklaşık 30 şirketin katılımıyla yarın iki ülke arasındaki fırsatları ele alacak iş toplantısının düzenleneceğini belirtti.

Ayrıca Lee, iki ülkenin yarı iletkenler, yapay zeka, savunma, uzay, enerji ve biyoteknoloji alanlarında işbirliklerini derinleştirebileceğine işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore ve İtalya'dan Stratejik Ortaklık - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Cihan Kardaş Cihan Kardaş:
    bunları herkes yapıyo zaten stratejik ortaklık diye böyle durumlar varmı yapıyolar ama insanlar sanıyo dünya değişiyo 0 0 Yanıtla
  • Burcu Dağcı Burcu Dağcı:
    çok endişeleniyorum ya bu tür anlaşmalar genelde büyük şirketlere yaradı küçük işletmeci ve esnaf yine sıkışır gibi geliyo bana her zaman böyle oluyo sonunda malı çıkmazı çeken yine halk oluyo 0 0 Yanıtla
  • Fevziye Eşkara Fevziye Eşkara:
    yahu bunun bizim cebimize ne gireri var ya Güney Kore ile İtalya ortaklık yapıyo da ülkede işsizlik bitmedi hala aynı sorunlarla boğuşuyoz 0 0 Yanıtla
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