Güney Kore ve Yeni Zelanda, İkili İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü

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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Yeni Zelandalı mevkidaşı Winston Peters ile ikili işbirliğini güçlendirmenin yollarını görüştü.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya gelen Cho ve Peters, ekonomik, ticari ve siyasi konuları değerlendirdi.

İkili ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüşen mevkidaşlar, karşılıklı işbirliğini sürdürme konusunda da mutabık kaldı.

Taraflar, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki yakın ilişkilerin sadece Kore Yarımadası için değil, aynı zamanda küresel barış ve istikrar için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah ihracatını kınayan taraflar, ihracatın yasa dışı olduğunu belirterek karşılık verme uyarısında bulundu.