Güney Kore yapay zekayla 96 bin 210 çocuk cinsel istismarı içeriği tespit etti - Son Dakika
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Güney Kore yapay zekayla 96 bin 210 çocuk cinsel istismarı içeriği tespit etti

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Güney Kore, çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar içeriklerini yapay zeka destekli sistemle tespit ettiğini bildirdi. Nisan-eylül döneminde 96 bin 210 içerik belirlenip platformlara bildirildi; personel başına günlük tespit geçen yıla göre neredeyse on kat arttı.

Güney Kore, çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar içeriklerinin tespit edilip kaldırılması amacıyla yapay zeka destekli sistem kullandığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Dijital Cinsel Suçlarla Mücadele Merkezi tarafından nisanda devreye alınan yapay zeka destekli sistemin, ülkede dijital cinsel suçlarla mücadele çalışmalarını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Sistem sayesinde nisan-eylül döneminde çocuklara yönelik 96 bin 210 cinsel istismar içeriğinin belirlendiği ve kaldırılması için ilgili çevrim içi platformlara bildirimde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, yapay zeka destekli sistemin devreye alınmasıyla izleme personeli başına düşen günlük tespit sayısının geçen yıla kıyasla neredeyse on kat arttığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, sosyal medya platformları ve rastgele sohbet uygulamaları dahil çevrim içi platformları izleyen yapay zeka sistemi tarafından işaretlenen içeriklerin kaldırılması için platformlara bildirim gönderilmeden önce merkez personeli tarafından incelendiği, sistemin yasa dışı içerikleri gerçek zamanlı tespit ederek çalışanların iş yükünü azalttığı ifade edildi.

Bakanlık, 2027'de sistemin izlediği çevrim içi platform sayısını 74'ten 139'a çıkarmayı ve merkezin veri tabanından yararlanarak yapay zekanın tespit doğruluğunu artırmayı planlıyor.

Kaynak: AA
Yapay ZekaGüney KoreTeknolojiGüncelEylülÇocukSon Dakika

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