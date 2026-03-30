Güney Kore, Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Çağrısı Yaptı

30.03.2026 16:59
Lee Jae Myung, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma gerektiğini vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Orta Doğu'daki çatışmanın petrol arzını olumsuz etkilemeye devam etmesi üzerine yenilenebilir enerji kaynaklarına "hızlı geçiş" yapılması çağrısı yaptı.

Yonhap ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Jeju Adası'nda konuşan Lee, ülkedeki enerji gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Lee, Güney Kore'de enerjide durumun "sanılandan daha kötü" olduğunu ve artarak kötüleşebileceğini vurgulayarak "Enerji meselesi yüzünden tüm dünya kaos içinde ve durum o kadar ciddi ki ben de uyuyamıyorum." dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına "hızla geçilmesi" gerektiğini vurgulayan Lee, Güney Kore'nin 2024 yılında 144 milyar dolar değerinde enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 55'ini Orta Doğu'dan ithal ettiğini hatırlattı.

ABD, İsrail ve İran savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre

İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

17:24
MSB: İran’dan ateşlenen 4. füze NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi
MSB: İran'dan ateşlenen 4. füze NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
