Güney Kore, Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Çağrısı Yaptı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Orta Doğu'daki çatışmanın petrol arzını olumsuz etkilemeye devam etmesi üzerine yenilenebilir enerji kaynaklarına "hızlı geçiş" yapılması çağrısı yaptı.

Yonhap ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Jeju Adası'nda konuşan Lee, ülkedeki enerji gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Lee, Güney Kore'de enerjide durumun "sanılandan daha kötü" olduğunu ve artarak kötüleşebileceğini vurgulayarak "Enerji meselesi yüzünden tüm dünya kaos içinde ve durum o kadar ciddi ki ben de uyuyamıyorum." dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına "hızla geçilmesi" gerektiğini vurgulayan Lee, Güney Kore'nin 2024 yılında 144 milyar dolar değerinde enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 55'ini Orta Doğu'dan ithal ettiğini hatırlattı.

ABD, İsrail ve İran savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.