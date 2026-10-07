Güney Kore, yerli Nuri roketiyle Naro'dan 15 uyduyu yörüngeye gönderdi

Güney Kore'nin yerli üretim roketi Nuri, doğal afetler ve ulusal güvenliğe ilişkin gelişmeleri izlemeyi hedefleyen 15 uyduyu yörüngeye taşıdı.

Yonhap'ın haberine göre, 200 tonluk Nuri roketi, başkent Seul'ün yaklaşık 400 kilometre güneyinde bulunan Goheung'daki Naro Uzay Merkezi'nden yerel saatle 12.25'te fırlatıldı.

Yaklaşık 20 dakika süren uçuşun ardından roket, uyduları yaklaşık 575 kilometre yükseklikteki yörüngeye bıraktı.

Fırlatmada, 5 New-space Earth Observation Satellite Constellation for National Safety (NEONSAT) mikro uydusu ile 10 CubeSat taşındı.

Her biri 100 kilogramdan daha hafif olan NEONSAT uydularında elektro-optik kamera bulunuyor. Kameralar siyah-beyaz görüntülerde 1 metre, renkli görüntülerde ise 4 metre büyüklüğündeki nesneleri ayırt edebiliyor.

Uydular, Kore Yarımadası ve çevresini ulusal güvenlik ile afetlere müdahale amacıyla izleyecek.