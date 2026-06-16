Güney Kore'de oy pusulası yetersizliği protestoları 11. günde - Son Dakika
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Güney Kore'de oy pusulası yetersizliği protestoları 11. günde

16.06.2026 09:56
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Güney Kore'de 3 Haziran seçimlerinde oy pusulası eksikliği nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor. Seul'de 200 protestocu, seçimlerin yenilenmesi talebiyle Olimpiyat Hentbol Salonu önünde toplandı.

Güney Kore'de 3 Haziran'daki yerel seçimler ile parlamento ara seçimlerindeki oy pusulası yetersizliği nedeniyle başlayan protestolar 11. gününde devam ediyor.

Yonhap ajansının haberine göre, seçimlerde oy pusulası yetersizliği nedeniyle 5 Haziran'da başlayan protestoların 11. gününde yaklaşık 200 protestocu, başkent Seul'de oyların sayıldığı Olimpiyat Hentbol Salonu çevresinde bir araya geldi.

Protestocular, iktidardaki Demokrat Partinin galibiyetiyle sonuçlanan seçimlerin yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

Güney Kore'de seçimler

Güney Kore'de 3 Haziran'da yerel seçimler ve parlamento ara seçimleri düzenlenmiş, iktidardaki Demokrat Parti galibiyet elde etmişti.

Seul'deki Songpa ve Gangnam bölgeleri başta olmak üzere çok sayıda sandık merkezinde oy pusulalarının yetersiz kaldığı, bu nedenle bazı noktalarda oy verme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirilmişti.

Bazı seçmenlerin uzun süre bekledikten sonra oy kullanamadan sandık merkezlerinden ayrılmak zorunda kaldığı aktarılmıştı.

Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Roh Tae-ak, 3 Haziran'daki yerel seçimler ile parlamento ara seçimlerinde başkent Seul'ün bazı bölgelerinde yaşanan oy pusulası yetersizliği nedeniyle 5 Haziran'da istifasını sunmuştu.

Ayrıca başkentte binlerce kişi seçimlerin yeniden düzenlenmesi talebiyle oy pusulası yetersizliğini protesto etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de oy pusulası yetersizliği protestoları 11. günde - Son Dakika

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