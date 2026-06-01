Güney Kore'de savunma tesisi patlaması: 5 ölü

Güney Kore'de bir savunma sanayi tesisinde meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Daejeon kentinde bulunan savunma sanayi şirketi Hanwha Aerospace fabrikasında yerel saatle 10.59'da patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkan tesise itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, patlamada 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamanın, çalışanların patlayıcı maddelerle bağlantılı temizlik çalışması yürüttüğü sırada meydana geldiği değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmaları için mevcut tüm kaynakların seferber edilmesi talimatını verdi.