Güney Koreli Heyet Bolu Ormanlarını İnceledi

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Güney Kore Ormancılık Kooperatif Federasyonu üyeleri, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmalarını inceledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ormancılık alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla Türkiye'de bulunan federasyon üyesi 12 kişilik heyet, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada kentteki ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, daha sonra ormanları gezdi.

Heyete, Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, İşletme Müdürü İbrahim Kantar, İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can, işletme şefleri ve muhafaza memurları ile OR-KOOP Merkez Birliği temsilcileri eşlik etti.