Güney Koreli STK, İsrailli yetkililere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlama ile dava açtı - Son Dakika
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Güney Koreli STK, İsrailli yetkililere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlama ile dava açtı

Güney Kore'de Katılımcı Demokrasi Halk Dayanışması (PSPD) isimli sivil toplum kuruluşu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer 6 İsrailli yetkili aleyhinde savaş suçu ve insanlığa karşı suçlama ile dava açtı. STK, İsrailli yetkililerin sağlık kurumları ve ambulansları hedef aldığını, yasa dışı silahlar kullandığını ve aç bırakma yöntemi dahil savaş suçu işlediğini iddia etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, dava sürecinde Adalet Bakanlığı ve Başsavcı da müdahil oldu.

24.06.2024 16:43
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Güney Kore'de Katılımcı Demokrasi Halk Dayanışması (PSPD) isimli sivil toplum kuruluşunun, "savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleme" gerekçesiyle 7 İsrailli yetkili aleyhinde dava açtığı bildirildi.

İsrail merkezli "Ynet" sitesinin haberinde, Güney Koreli STK'nın dava açtığı isimler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir şeklinde sıralandı.

"Bunun, savaşın başlamasından bu yana Ben-Gvir'e yönelik ikinci şikayet olduğu, ilkinin Norveç'te yapıldığı ve soruşturma dosyasının kapatıldığı aktarılan haberde, Smotrich'e yönelik ise ilk şikayet olduğu belirtildi.

STK, İsrailli yetkililerin, savaş suçu, soykırım ve insanlık suçu işlediğini ifade ederek, sağlık kurumları ve ambulansları hedef aldıkları, aç bırakma yöntemi dahil yasa dışı silahlar kullandıklarını kaydetti.

Haberde, "Dışişleri Bakanlığının risklerden kaçınmak için Bakan Ben-Gvir ve davada adı geçen diğer isimlere, Güney Kore'ye yapacakları muhtemel bir gezi öncesinde kendileriyle istişarede bulunmaları talimatını verdiği" aktarıldı.

Adalet Bakanlığı ve Başsavcının davaya müdahil olduğu ve tüm yetkililere hukuki savunma sağlamak için çalıştığı kaydedildi.

İsrail, uluslararası tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Koreli STK, İsrailli yetkililere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlama ile dava açtı - Son Dakika

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