Güney Sudan'da 250 Bin Çocuğa Sıtma Aşısı Yapılacak - Son Dakika
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Güney Sudan'da 250 Bin Çocuğa Sıtma Aşısı Yapılacak

Güney Sudan Sağlık Bakanı Yolanda Awel Deng, sıtma salgınına karşı üretilen yeni tür aşı olan R21/Matrix-M'in ülkede 5 yaş altı 250 bin çocuğa uygulanacağını açıkladı. Deng, sıtmanın etkisini azaltmak ve çocukların sağlık sorunlarını çözmek için kararlı olduklarını belirtti.

16.07.2024 23:49
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Güney Sudan'da sıtma salgınına karşı 250 bin çocuğa aşı yapılacağı bildirildi.

Güney Sudan Sağlık Bakanı Yolanda Awel Deng, basına yaptığı açıklamada, sıtma ile mücadelede, salgınına karşı üretilen ve "R21/Matrix-M" adı verilen yeni tür aşının uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Ülkede 5 yaş altı 250 bin çocuğa aşı yapılacağını kaydeden Deng, "Sıtma, ülkemiz için büyük bir endişe kaynağı. Sıtmanın etkisini azaltmaya ve çocuklarımızın sağlık sorunlarını çözmeye kararlıyız." dedi.

Daha önce "R21/Matrix-M" adı verilen yeni tür aşının ilk kez Fildişi Sahili'nde uygulanmaya başlandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Güney Sudan'da 250 Bin Çocuğa Sıtma Aşısı Yapılacak - Son Dakika
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