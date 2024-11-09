Güney Sudan'da Sel Felaketi

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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Güney Sudan'da meydana gelen sel felaketinden yaklaşık 1,4 milyon kişinin etkilendiğini ve 379 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

OCHA'dan yapılan açıklamada, Güney Sudan'da bu sene etkili olan seller nedeniyle yaklaşık 1,4 milyon kişinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, sellerden dolayı 379 bin kişinin yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.

Güney Sudan'da bu seneki sellerin son yılların en kötüsü olarak nitelendirildiği açıklamada, yolların sular altında kaldığına dikkat çekildi. Açıklamada, müdahale ekiplerinin zorlu koşullarda etkilenen topluluklara ulaşmaya çalışması nedeniyle insani yardımların ulaştırılmasında gecikmeler yaşandığı aktarıldı.

Sıtma vakalarında artışın söz konusu olduğu ifade edilen açıklamada, bunun sağlık sistemini çökerttiği ve selden etkilenen bölgelerdeki durumu daha da kötüleştirdiği kaydedildi.