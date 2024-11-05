Güney Sudan'da Sıtma Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Güney Sudan'da Sıtma Vakaları Artıyor

Büyük Pibor'da sıtma nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti, çoğu çocuk. Tedavi süreci devam ediyor.

05.11.2024 19:47
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Güney Sudan'ın Büyük Pibor İdari Bölgesi'nde son iki haftada sıtma nedeniyle 36'sı çocuk 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Büyük Pibor İdari Bölgesi Enformasyon Bakanı Oleyo Akuer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Likwangole bölgesinde son iki haftada sıtma sebebiyle 41 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bunlardan 36'sının çocuk olduğunu ifade etti.

Ölümlerin büyük çoğunluğunun şehirden uzak, kırsal kesimde olduğunu söyleyen Akuer, 200 sıtma hastasının tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Sıtma, Güney Sudan'da özellikle çocuklar arasında hastalık ve ölümün önde gelen nedeni olmaya devam ediyor.

Ülkede 2022'de yaklaşık 2,8 milyon sıtma vakası ile sıtmaya bağlı 6 bin 680 can kaybı bildirilmişti.

Sağlık Bakanlığı, temmuzda, 6 eyalette yaklaşık 265 bin çocuğa yönelik sıtmaya karşı aşılama kampanyası başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Sudan'da Sıtma Vakaları Artıyor - Son Dakika

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