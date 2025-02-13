Güneydoğu'da Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor

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Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da bu geceden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğusu ve Van'ın güneyinde bu gece ile yarın öğle saatleri arasında kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Yağışın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayına karşı tedbir alınması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.