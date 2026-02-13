Güneydoğu için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
Güneydoğu için kuvvetli yağış uyarısı

13.02.2026 13:53
Meteoroloji, Güneydoğu illerinde kuvvetli sağanak ve kar bekliyor. Dikkatli olunması gerekiyor.

Güneydoğu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ilk saatlerden itibaren güneydoğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağışların, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güneyinde yağmur ve sağanak, Şırnak ve Siirt'in doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yağışların 1700 metre ve üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar ve yer yer kar erimeleriyle sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, heyelan ile çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

13:38
