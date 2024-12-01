Güngerende Kentsel Dönüşümde Çöken Binadan İşçi Kurtarıldı

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GÜNGÖREN'de, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı süren binada meydana gelen çökmenin ardından enkazda kalan işçi, aramaların 53'üncü saatinde bulundu.

Olay, 29 Kasım Cuma günü saat 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokakta meydana gelmişti. Kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri olan biri Ümit Kurt enkazdan çıkarılırken diğer işçi Zekeriya Yılmaz ise itfaiye ve AFAD ekiplerinin 53 saatlik çalışmalarının ardından enkazdan çıkarılıyor.