GÜNGÖREN'de 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Kumaşların bulunduğu depodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın saat 12.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Piyale sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Kumaşların depolandığı bodrum katından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören mahalle sakinleri apartmandaki dairelerde yaşayanları uyardı. Apartman sakinleri daireleri boşaltarak polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kumaş deposunun bulunduğu bodrum kattaki yangını söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bina sakini Serhat Göçer "Biz uyuyorduk. Aşağıdan bize bağırıyorlardı dediler ki yangın var binayı boşaltın. Biz de camdan dışarı baktık siyah dumanlar çıkıyor. Aşağı baktığımızda bodrum kat yanıyordu, tekstil ürünleri vardı herhalde. Biz de binayı boşalttık hemen" diye konuştu.