Güngören\'de Çöken Binanın Altında Kalan Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu

(İSTANBUL) - Güngören'de çöken binanın enkazında kalan vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı.
İstanbul Güngören Mehmet Nesih Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak istenen binada 29 Kasım'da meydana gelen göçüğün altında kalan 1968 doğumlu Zekeriya Yılmaz isimli vatandaşın cansız bedeni göçük altından çıkarıldı.
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