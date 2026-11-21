Güngören'de inşaat temelinde göçük oldu, altında kalan işçi ağır yaralı çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güngören Merkez Mahallesi'ndeki Gün Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük yaşandı. Göçük altında kalan işçi, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle ağır yaralı olarak çıkarılıp Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Güngören'de bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Güngören'de Merkez Mahallesi Gün Sokak'ta saat 17.40 sıralarında bir inşaatın temel kazma çalışması esnasında göçük meydana geldi. Mustafa Sekmen (50) adlı işçi göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan işçi çıkarıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen işçi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?