Güngören'de bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Güngören'de Merkez Mahallesi Gün Sokak'ta saat 17.40 sıralarında bir inşaatın temel kazma çalışması esnasında göçük meydana geldi. Mustafa Sekmen (50) adlı işçi göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan işçi çıkarıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen işçi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.