Olay saat 13.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1977 yılında inşa edilen ve 2023 yılında yapılan testlerde çürük raporu düzenlenen 5 katlı iş merkezi yaklaşık 1 ay önce boşaltıldı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 90 daireli bina, çalışmalar sırasında çöktü. Çevredekiler çökme sırasına panikle kaçarken, yapılan çalışmalarda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İş makinesiyle yıkımı gerçekleştirilen binanın çöktüğü anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çökme anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çevrede bulunan iş yerlerinde çalışanlar ve o anlarda kaldırımda yürüyenlerin çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Güngören'de Kentsel Dönüşüm Sırasında Çöken Bina Olayı - Son Dakika
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