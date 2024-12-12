Güngören\'de Kentsel Dönüşüm Sırasında Çöken Bina Olayı

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GÜNGÖREN'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandığı sırada çöken 5 katlı binada ölen ya da yaralanan olmazken, bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi. Binanın çökme anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çökme anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay saat 13.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1977 yılında inşa edilen ve 2023 yılında yapılan testlerde çürük raporu düzenlenen 5 katlı iş merkezi yaklaşık 1 ay önce boşaltıldı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 90 daireli bina, çalışmalar sırasında çöktü. Çevredekiler çökme sırasına panikle kaçarken, yapılan çalışmalarda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İş makinesiyle yıkımı gerçekleştirilen binanın çöktüğü anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çökme anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çevrede bulunan iş yerlerinde çalışanlar ve o anlarda kaldırımda yürüyenlerin çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.