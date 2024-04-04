Güngören\'de taksi sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyi darbetti iddiasıyla yakalandı

Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyi darbettiği iddiasıyla yakalanan taksi sürücüsü, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'ndeki ışıklarda, taksi sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayayı darbetmesine ilişkin sosyal medyada yayımlanan ve tepki çeken görüntüyü inceledi.
Tartışma sonrası taksici R.A'nın (52), yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'yı (59) darbettiği ve yaralan S.K'nın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını belirleyen ekipler, şüpheli R.A'yı gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten yaralama" suçundan işlem gördüğü hakimlikçe hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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