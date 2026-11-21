Güngören'de toprak altından kurtarılan 52 yaşındaki işçi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güngören'de Geyik Sokak'taki bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi; toprak altında kalan 52 yaşındaki işçi ekiplerce çıkarıldı. Bilinci kapalı olan işçi ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine götürülürken belediye inşaattaki çalışmaları durdurdu.
Güngören'de bir inşaatın temel çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Merkez Mahallesi Geyik Sokak'taki inşaatta temel çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Bu sırada işçilerden biri toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 52 yaşındaki Mustafa Sekmen toprak altından çıkarıldı.
Bilinci kapalı olduğu belirlenen Sekmen, ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Belediye ekiplerince inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu.
Kaynak: AA
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