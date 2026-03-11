Güngören'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Güngören'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Güngören\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
11.03.2026 11:05
Güngören'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Güngören'de 36 kilo 533 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 7 Mart'ta adrese operasyon düzenleyen ekipler, R.Ç. (33), E.M.Ç. (36) ve E.Ö'yü (38) gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 1482 şişeye konulmuş 30 kilo 470 gram likit esrar, 4 kilo 471 gram marihuana, 1424 uyuşturucu hap, 1 kilo 592 gram toz uyuşturucu madde ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güngören'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

SON DAKİKA: Güngören'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
