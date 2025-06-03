Güngören'de Yangın: Atkı ve Bere Üretim Yeri Zarar Gördü

Güngören'de atkı ve bere üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Nazım Sokak'ta atkı ve bere üretimi yapılan 4 katlı iş yerinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.