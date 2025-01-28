Güngören Köyü'nde Heyelan Korkusu Devam Ediyor - Son Dakika
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Güngören Köyü'nde Heyelan Korkusu Devam Ediyor

Artvin'in Güngören Köyü'nde artan heyelan riski, köy sakinlerini tedirgin ediyor. Yetkililerden acil çözüm talep ediliyor.

28.01.2025 22:18
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Arhavi'de heyelan tehlikesi sürüyor, Güngören köyü sakinleri tedirgin

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde 8 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın kapanmasına neden olan 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası bölgedeki Güngören köyü sakinlerinin tedirginlikleri sürüyor. Heyelanın yaşandığı yamacın üstünde yer alan köyde heyelan riski devam ederken, yoldaki hafriyat temizliği ise tamamlanamadı.

Güngören Köyü heyelanın hemen üzerindeki konumu nedeniyle büyük bir risk altında. 209 haneli köyde, 9 hane doğrudan tehlike altında bulunurken, bu evlerden 2'si tahliye edildi. Köy sakinleri, her an başka bir heyelan meydana gelme korkusuyla yaşamaya devam ediyor.

Köyün yollarında, tarım arazilerinde hatta evlerde çatlamalar meydana geldiğini belirten yöre sakinleri, heyelan bölgesindeki tehlikenin devam ettiğini belirterek yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Güngören Köyü Muhtarı Murat Yılmaz, "8 Aralık'ta köyümüzde büyük bir heyelan meydana geldi. Heyelanda bugüne yaklaşık 50 gün geçti. Her gün buralara gelip inceleme yapıyorum. Kaymalar, çatlamalar, patlaklar devam ediyor. Risk devam ediyor. Bir an önce büyük bir felaket yeniden yaşanmadan önlem alınması gerekiyor. Neredeyse her gün toprak kayması meydana geliyor. AFAD geldi gerekli incelemeyi yaptı. Gerekli evleri boşalttı. Ama dediğim gibi risk devam ediyor bir an önce çözülmesi gerekiyor" dedi.

Köy sakinlerinden Hasan Arslan ise "Ben bu köyde doğdum, bu köyde mezarım olacak. Fakat bu heyelan nedeniyle bir sürü zarar gördük. Bunun devletimiz tarafından mağduriyetin giderilmesi lazım" derken, Selman Zaim de "Elimiz ayağımız birbirine dolandı. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Hayatımız burada geçiyor, yaşantımız burada geçiyor. Yeni yaptığımız evler belki de kamulaştırma olacak. Bizde günah, bu şartlarda ev yapamayız. Benim köylümün can güvenliği alınması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güngören Köyü'nde Heyelan Korkusu Devam Ediyor - Son Dakika

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