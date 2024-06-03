Günlük Haberler

Güncel

09.15 - Bağımsız Enflasyon Araştırmaları Grubu ENAG, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - KİPTAŞ,Kozyatağı'nda 1982 yılında inşa edilmiş riskli bir binanın yıkımını "İstanbul Yenileniyor" projesi kapsamında gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

10.00- Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde eylemlerine devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

12.00- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

12.30 - Memur-Sen ile Eğitim-Bir-Sen, "Öğretmen Meslek Kanunu"na ilişkin TBMM Çankaya Kapısı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Özer Çiller Levent'te düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları eski Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'ı anma etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

17.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile partiye ziyarette bulunacak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek, ardından basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)