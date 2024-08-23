Günlük Haberler

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)
11.00- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ebrar Siteleri inşaat alanı sahasında açıklama yapacak. (KAHRAMANMARAŞ)
12.30- TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İnciraltı bölgesi sit statüsü değişikliği ve tarım dışı amaçla kullanım kararlarına ilişkin açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
12.30 - Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, genel merkezde, son günlerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de Amatör Spor Kulüplerine Ekipman Dağıtım Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
19.00 - İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan onuruna "Türkiye-İran Dostluk ve İşbirliği" daveti düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL )
21.00 - Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, Corendon Alanyaspor-Göztepe maçıyla başlayacak. (ANTALYA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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