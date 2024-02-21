GÜNSİAD Başkanı: Seçimler demokratik bir kültür içerisinde geçmeli

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, kentte basın mensupları ile bir araya geldi.
Bedirhanoğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda, 31 Mart'taki yerel seçimlerin demokratik bir kültür içerisinde geçmesini temenni ettiklerini söyledi.
İnsanların siyasi tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:
"Özellikle omuzlarında siyasi sorumluluk olan herkesin dil ve üslubuna dikkat etmesi gerekir. Çünkü söylediğimiz her şeyin toplumdaki çarpanı çok daha yüksek olabiliyor. Özellikle bölgemizde daha aklıselim dil, üslup siyasilerin ve seçimde aday olanların geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda toplumu tahrik edici, provoke edici tutum, davranış ve açıklamalardan herkesin özellikle kaçınması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Gelinen noktada demokratik yol ve yöntemler dışında her türlü tercihin Kürt meselesine bir faydası olmayacaktır. Kürtler için tek tercih demokratik siyasette ısrarcı olmaktır. Bu bağlamda kişisel ve kurumsal olarak hep şiddete karşı olduğumuzu ve şiddetin hak aramada bir yöntem olarak kullanılmasının doğru olmadığını ifade ettik."
Bedirhanoğlu, mevcut Anayasa'nın değiştirilmesi konusuna da değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sıkça gündeme getirdiği bu yeni anayasa meselesini önemli görüyorum ama Meclis'teki tüm siyasi partilerin bu sürece dahil edilmesi, hatta siyasi partileri de aşan toplumun tüm kesimlerinin bu sürece dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kenti ziyaretinde Diyarbakır- Erbil uçuşlarını başlatacaklarını açıkladığını dile getiren Bedirhanoğlu, bunun önemli bir adım olduğunu aktardı.
Uçuşların bölgenin ekonomisine, sosyal yaşamına ve turizmine katkı sağlayacağını ifade eden Bedirhanoğlu, "Bu alanda bazı vize ve vize maliyetleri sorunu var. Bu yönde de bazı kararların alınmasını talep ediyoruz. Kentten İstanbul, Ankara ve diğer merkezlere uçuşlarda sefer sayılarının artırılmasını bekliyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › GÜNSİAD Başkanı: Seçimler demokratik bir kültür içerisinde geçmeli - Son Dakika
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