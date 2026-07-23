Günün Önemli Gelişmeleri

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapacak. (ANKARA)

10.00- TÜİK, temmuz ayı tüketici güven endeksini, 2025 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.30 - Sağlık meslek örgütleri,görev başındaki hekimlerin hukuk güvencesi hakkında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamu taşınmazlarının satışını düzenleyen 7579 sayılı ve varlık barışını düzenleyen 7582 sayılı yasaların yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun aldığı politika faizi kararını açıklayacak. (İSTANBUL)

17.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Final Etabı'nın çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya gelecek. (MAKAU)

20.00 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'i konuk edecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...