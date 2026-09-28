Guo Jiakun, Çin'in ABD ile mutabakatları hayata geçirmeye hazır olduğunu bildirdi - Son Dakika
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Guo Jiakun, Çin'in ABD ile mutabakatları hayata geçirmeye hazır olduğunu bildirdi

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Guo Jiakun, Çin\'in ABD ile mutabakatları hayata geçirmeye hazır olduğunu bildirdi
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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Jiakun, liderler arasında varılan önemli mutabakatları hayata geçirmek için ABD ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Xi'nin 23-25 Eylül'deki ABD ziyaretini değerlendirerek iki liderin 2026 APEC ve G20 zirvelerinde destekte mutabık kaldığını belirtti.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ve ABD liderleri arasında varılan önemli mutabakatları hayata geçirmek ve ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek için ABD ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye gerçekleştirdiği devlet ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, iki ülke liderlerinin Çin-ABD ilişkileri ile dünya barışı ve kalkınmasına ilişkin temel konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunarak bir dizi önemli mutabakata vardıklarını ifade etti.

İki liderin saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki kurma konusunda uzlaştığını söyleyen Guo, Çin'in kasım ayında ev sahipliği yapacağı 2026 APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı ile ABD'de aralık ayında düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi için de karşılıklı destek konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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