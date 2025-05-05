Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al-Raisi ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Koramiral Al-Raisi'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
Ülke marşlarının çalınmasının ardından Al-Raisi, Onur Kıtası'nı selamladı.
Gürak ve Al-Raisi, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Gürak ve Al-Raisi Türkiye'de Buluştu - Son Dakika
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