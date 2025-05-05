Gürak ve Al-Raisi Türkiye\'de Buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al-Raisi ile bir araya geldi.

Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Koramiral Al-Raisi'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Ülke marşlarının çalınmasının ardından Al-Raisi, Onur Kıtası'nı selamladı.

Gürak ve Al-Raisi, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.