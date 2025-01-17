Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli ile görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada,"NATO Askeri Komite Toplantısı kapsamında Belçika'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mons'ta, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli tarafından askeri törenle karşılanmış ve bir görüşme gerçekleştirmiştir" denilmişti.
Açıklamada ayrıca "Müteakiben Milli Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline hitap etmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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